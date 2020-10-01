瑪莉亞卡里自爆12歲被家姐落藥　企圖賣落火坑

50歲美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）最近推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》，講述與她交惡的姐姐Alison，如何企圖在她12歲時推她做妓女，亦曾餵她毒品與嚴重灼傷她！

瑪莉亞的白人母親與黑人父親在她3歲時離婚，瑪莉亞跟母親住，哥哥Morgan與姐姐Alison則跟父親住。Alison僅15歲就未婚懷孕，搬到菲律賓住，20歲回到紐約時已判若兩人，自此為買毒品而當妓女。

Alison企圖引誘12歲的瑪莉亞也當妓女，首先瞞著母親為瑪莉亞買私人電話，又讓男友帶瑪莉亞到一間「好玩屋」隨便看電視，任意食零食，這些都是家境貧窮的瑪莉亞從未試過的樂趣。後來瑪莉亞才知道Alison男友是扯皮條，「好玩屋」是妓院。

有天Alison男友自己帶瑪莉亞出去玩，讓她看到自己有手槍在身。他們到汽車戲院看電影，期間Alison男友將手放到瑪莉亞肩上，她嚇得全身僵硬，只望著手槍，然後被強吻。幸好有個老伯救駕，將車泊在兩人旁邊盯著，令Alison男友無癮駕車送瑪莉亞回家。瑪莉亞其後取消了私人電話。

瑪莉亞又指Alison曾餵她吃毒品藥丸，她吃後數分鐘便陷入一片黑暗。瑪莉亞另一次則拒絕Alison慫恿她服食的一包可卡因。

Alison又曾將瑪莉亞灼傷，有次父親打電話責罵她們，瑪莉亞將電話遞給Alison，Alison發惡將熱茶撥在瑪莉亞身上，令她背脊三級灼傷，入院治理。瑪莉亞花幾年才讓皮膚重生，可以被拍背脊而不痛，但最深的傷害還是情緒創傷。