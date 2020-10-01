唐韋琪徒弟17歲生日　收Dream Cake勁高興

藝人唐韋琪（Vikki）昨晚為樂壇新人愛徒張若希在才藝學校舉行小型生日會，慶祝若希17歲正日生日，收到兩個生日蛋糕，大為感動，她說：「今次生日會，令我度過咗一個好開心又難忘嘅17歲生日，Vikki姐姐及公司同事Ken哥哥仲秘密請嚟好多前輩同埋陪住我成長嘅同學一齊慶祝，以往只係一家人食餐生日飯，今年就有咁多錫我嘅前輩及同學仔一齊度過，意義更大。」

若希感激每位出席的朋友送她祝福，覺得自己好幸福，她說：「當大家推兩個蛋糕出嚟時，我驚喜到不得了，完全冇諗過我會有兩個蛋糕，仲要係大家特登為我訂造，尤其是扑嗰個蛋糕，係我嘅Dream cake，扑開時候簡直令我瘋狂，興奮到癲咗失晒儀態，哈哈！裏面全部係我最鍾意嘅曲奇餅、朱古力豆、糖果。有咁多人愛錫我、陪伴我，我一定會更加努力、自強不息，我會畀心機讀書及唱歌，唔會令大家失望。」講到生日願望，她希望疫情快些結束，一切回復正常，可以日日返學及唱歌，她說：「真的好鍾意返學同同學一齊上課，我又好鍾意唱歌，希望讀書、唱歌都有好成績。」

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