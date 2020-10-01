【游水當開工】黎耀祥點樣走過窮到燶的日子？

視帝黎耀祥與阮兆祥首次拍檔主持節目《雙祥見》，今集就大談入行以來最辛酸嘅日子，黎耀祥指當年離開電視台亦非順風順水，外闖時正值電影圈低迷，初時還有工作，曾參與不少電影拍攝，但後來情況愈來愈慘烈：「當時去到後期，真係每個月只有兩、三日工作，試過有個月得一日工作，嗰時經常去屋苑樓下泳池游水，他說：「又唔知道可以做乜，好無能為力，做呢行業真係好無助，因為演員好被動，搵你工作就有工作，我惟有叫自己唔好諗太多，後來就決定返電視台工作先穩定番。」

而自小喜歡唱歌的阮兆祥當年參加歌唱比賽獲獎，及後獲得歌手合約，不過每月底薪僅得五百元，對當時有拍拖的他完全不夠用，他說：「怕人哋質疑係咪可以放心畀個女付托畀我，於是覺得要生性，之後就去見銀行工，但一個月後便意識自己不適合銀行工作，所以離職後繼續扮返工，每日就喺街上流連，搵唔使用錢同最平飯盒捱過嗰段日子，就係咁維持咗兩個月。」

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