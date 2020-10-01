本日日本：進撃の巨人展FINAL　11月登陸福岡

由日本漫畫家諫山創創作、目前於《別冊少年Magazine》連載中的人氣動漫《進撃の巨人》相信毋須多作介紹，其黑暗且緊張的劇情令巨人大受歡迎，加上細緻的人物刻畫，不論在亞洲還是歐美都有不少粉絲。2014年有關方面於東京上野之森美術館舉行「進撃の巨人展」後，Fans們引頸以待5年，2019年終於等到「進撃の巨人展FINAL」登場，並先後於日本各地包括東京六本木、兵庫與神戶舉辦特展，而11月28日至12月27日期間，該展覽將登陸福岡，於西鐵Hall舉辦「進撃の巨人展FINAL ver.福岡」。

展覽中除了展出作者原稿外，更有許多互動場景，粉絲就像親臨故事場景一樣，是一個很特別的體驗。訪客一入場已經要做抉擇，要選擇牆外或牆內的世界進入會場。之後會見到原畫的世界，除掛在牆上的原畫外，也有巨型作品從天而降，當中更有不少並未曾於之前的展覽展出。之後會見到「巨人大戰」區域，可以欣賞約1分鐘的影片，另有漫畫中的場景，呈現巨人破壞過的世界外觀，上面也有曾於故事中出現的物品。之後是聲音展覽「最後の風景」， 是諫山創對於最終章構想的訪問，全長兩分鐘。除了展覽外，也有以巨人為主題的餐飲及許多周邊跟合作餐點及周邊產品發售，巨人粉絲不可錯過 !

進撃の巨人展FINAL ver.福岡

2020年10月1日開放線上預購票券，將會有預購特典送出 ( 未公開 )。

展期 : 11月28日至12月27日

地點 : 福岡縣福岡市中央區天神2-11-3 SOLARIA STAGE大樓6F西鐵Hall

開放時間：12:00nn~8:00pm（最後入場7:30pm）

收費：成人1,300日圓（約HK$117）、中學生1,000日圓（約HK$73）、4歲至小學生600日圓（約HK$44），3歲或以下免費入場