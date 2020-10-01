鄭伊娜中秋報喜　小公主出咗世喇！

藝人鄭伊娜（Ena）同老公潘敬祖（Felix）前年結婚，今年終於造人成功，今日趁住中秋佳節喺社交網報喜，透露囡囡「豆豆B」已經出世，一家三口迎接首個中秋節，佢留言：「中秋節快樂！潘氏一家三口，一齊過嘅第一個中秋！小公主豆豆B今日4天大啦！同大家打個招呼，大家人月兩團圓！」

Ena接受東網電話訪問表示「豆豆B」喺9月28日出世，雖然喺開刀生，但就經歷「半全餐」感覺，佢話：「我係開刀生，點知喺開刀前開始陣痛，甚至見紅，醫生都話冇嘢，因為其實我都就生，所以都食咗個半全餐，感受吓順產嘅陣痛感覺。」

Ena又謂生產過程雖然感到恐懼，但幸好有老公Felix陪伴在側，更感動爆喊：「入到產房冇耐，老公就入嚟陪產，喺身邊鼓勵我，雖然只係做咗半身麻醉，但係都感受到醫生拉扯緊，所以都好驚。老公同我講：『由今日起我哋將會開始另一個新旅程，我哋會係一家三口。』聽完之後我哋都喊，之後聽到BB喊聲，佢喊得好勁，聲線好洪亮，我諗佢第時佢可以唱歌。」Felix亦指當時非常感動及緊張：「聽到BB喊聲真係好感動。（報答太太？）畀最大支持佢。（似邊個？）我覺得似我，但我想似太太多啲，因為想女仔多啲，最希望佢健康快樂。」

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