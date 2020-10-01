53歲做老竇　吳大維想追多個要問准老婆

台灣女星宋芸樺、許時豪、吳大維等演出的原創劇即將播出，日前幾位演員接受媒體訪問，宋芸樺透露劇中與楊謹華演母女，還展開一段跨越時空的親情戲，由於現實中二人年齡僅相距15年，曾擔心角色欠說服力，但當看見對方裝扮及肢體等變化，令其很自然入戲，尤其當中一場她親睹謹華的跳樓戲，對方竟主動伸出援手助她培養情緒，芸樺說：「謹華在我耳邊哼起《月亮代表我的心》的一些旋律，令我很快便進入狀態，還有劇中我們有很多吵架戲，其實現實我也經常跟媽媽頂嘴，唯一一次叛逆是高中時交男友，媽媽不是很開心，那時候吵架一個月，但我也沒想到要離家出走那種。」

而久未在港露面現年53歲的吳大維，今年初更升任爸爸，自言對老來得女非常興奮，現時每天抱着女兒面貼面，足已令他開心整天，談到其身形暴脹不少，吳大維也坦言：「胖了5公斤，但還是穿同一條褲，只是緊了一點點，如果給我一個半月，應該可以減的（追唔追多個小朋友？）都想多生一個，但要看太太意願。」問到可想「回流」香港拍戲？吳大維表示以往長時間留港發展，現時也想重溫當時在港的感受，更說：「最想拍喜劇，好想同陳可辛導演合作。」

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