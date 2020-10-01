胡曦文做生招牌影足8粒鐘　隔日瞓床唔郁得

商界女神胡曦文（Christy）早前變身模特兒，親身示範自家時裝系列。Christy原本計劃到外地拍攝，但疫情未過，只好變陣在港拍攝，當日她穿上4吋高跟鞋，在影樓拍足8個鐘，美麗背後要付出代價，回家後腳痛兼抽筋，用熱水泡足半個鐘後，第二天整天睡在床上唔郁得，認真可憐！

Christy鍾情靚嘢，以前亦玩過時裝，她說：「15歲時我已經自己設計時裝，有出過自己品牌，但後來因為讀書冇再做。今次再出時裝，遇正疫情，要透過網上做版及做貨，變咗網上訂，電腦工作忙啲，等疫情好番啲，我好想做騷。」Crisathena服裝系列，作風大膽而優雅，浪漫而獨特。多款西裝褸造型，每件設計也別出心裁，其中一款毛毛袖的西裝褸款，造型甚具韓風，她說：「工作人員都話我着起似韓國女仔，我覺得幾得意，我哋加入咗啲蝴蝶動畫，好似蝴蝶夢，雀仔同蝴蝶玩緊。」

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