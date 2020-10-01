豪晒百萬名錶　安以軒挺巨肚開P賀4字頭

佗有第二胎嘅台灣女星安以軒尋日踏入40歲生日，老公為佢舉辦海洋主題嘅盛大生日會，不少圈中好友都有到場祝賀，包括陳喬恩、夏于喬、戴愛玲、楊千霈、關穎等。雖然壽星女腹大便便，但依然悉心打扮以藍色晚裝示人，並同一班好友拍照留念。其後佢將合照上載到社交網，最引人注目嘅係，自拍中佢大晒手上價值約380萬台幣（約港幣103萬元）的名牌鑽錶，似係老公所送嘅生日禮物。

佢仲留言：「人生有時候很像遊戲通關一樣，每一關每一個階段都有其責任，我也從小女孩長大成為安小姐再到陳太太以及媽媽。這一路有收穫亦有失去，可每一段我都有認真對待，用心感悟。未來希望我們小叮噹一家可以常保充滿陽光&正能量的心，大手牽小手邁向幸福快樂的路走。」又希望粉絲再畀佢多啲時間，盡快忙完太太及媽媽嘅責任後，就會重新以「安小姐」身份拍攝更多作品。

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