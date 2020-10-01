藝人點過中秋？林鈺洧陳曉華燒燈籠嘔月餅

中秋節又嚟啦，今年受疫情影響，氣氛大不如前，藝人們於過往嘅中秋節都有唔少瘋狂、難忘嘅經歷，同大家逐一分享！

林鈺洧：「其實我屋企人都冇乜慶祝中秋節，不過有一年，我好細個，記得應該小學五、六年級，媽咪拎咗一盒雙黃白蓮蓉月餅畀我，佢就去返工做嘢，我自己一個開月餅食，食咗成個雙黃蓮蓉月餅，好記得，食完過咗一陣，我飽到嘔，呢個幾難忘，嘔咗成個月餅出嚟，我都唔敢睇。」

何廣沛：「喺香港過中秋就會覺得係理所當然，自己最難忘嘅中秋係喺外國嘅時候，簡簡單單同親友一齊過，因為人在異地已經覺得好溫馨。」

陳曉華：「喺大學嘅時候，成班同學一齊親手整紙燈籠玩，我攞住晒大家啲燈籠，點知其中一個燈籠着火，一路燒咗五六個，即刻掉咗。不過，自己個嗰就冇燒到，只係燒咗人哋嗰啲，哈哈。」

余曉彤：「最難忘嘅中秋節係去年同前年，因為我要參加長跑比賽，呢兩年都冇得喺香港過中秋，去年喺克羅地亞，前年喺戈壁沙漠，記得喺沙漠見到滿天都係星星，第一次喺沙漠賞月，我仲帶咗月餅喺沙漠自己食，去年喺克羅地亞，我都帶月餅同紙燈籠，同當地人分享中秋節，佢哋覺得好有趣，覺得啲紙燈籠好靚，問我可唔可以送畀佢哋做紀念。今年喺香港過中秋，好似好耐冇喺香港過，同朋友、家人簡簡單單食飯、食月餅，我仲買咗好多月餅送畀親戚。」

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