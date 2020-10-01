第一次畀咗何廣沛　陳曉華錫唔停咀到缺氧

藝人何廣沛與陳曉華在西環為無綫劇集《異搜店》拍攝外景，兩人在海邊情到濃時錫錫，相當浪漫。前港姐冠軍陳曉華拍攝到第四套劇集，終於獻出她的螢幕初吻，但與何廣沛咀嘴時明顯有點緊張，兩人錫足十多秒，拍攝了三次才順利完成。

何廣沛事前教陳曉華拍咀戲「呼吸有害」要閉氣避免尷尬，但幾乎令她「缺氧」，陳曉華笑說：「 佢教我要閉氣，唔係好夠氣，有啲頭暈。」何廣沛解釋說：「兩個人黐到好埋，如果正常呼吸係會感應到，互相呼吸係會尷尬嘅，所以提佢要閉氣。但係有次佢唔記得吸大啖氣，導演一直未嗌停，見到佢忍得好辛苦震晒，哈哈。」

獻出螢幕初吻的陳曉華表示：「第一次拍咀戲，初時心情好緊張，螢幕初吻嘛，但去到拍嘅時候就冇想像中咁緊張。廣沛好好知道我第一次拍咀戲，佢用拳頭代替人頭，好冷靜、好理智去同我分析點拍。」拍攝咀戲經驗豐富的何廣沛相當淡定，他笑說：「我驚我嚇親佢，螢幕初吻，第一次冇經驗嘛，盡我所能去講，始終『動作』戲嚟，溝通好啲，尊重對手。」

何廣沛又讚陳曉華為咀戲準備好香口膠、薄荷糖防口腔有異味，陳曉華笑說：「我第一套劇已經期待緊，但一直冇機會拍，去到呢套終於獻出螢幕初吻，哈哈。」

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