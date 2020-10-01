【進展同居關係】男友好識食！蕊蕊靠一招箍實

女星陳蕊蕊與飲食業大隻男已相戀一年多，為配合男友低調作風，蕊蕊仍對外稱與大隻男還在互相了解。她雖然說一日未嫁還能選擇，但實情兩口子愛得癡纏，已經同居，早前居家抗疫還經常煮飯仔。面對嘴刁男友，蕊蕊不惜花時間鑽研，實行以廚藝綁實對方，不讓舊愛金剛與新歡頻頻放閃搶鏡，寄望能與大隻男步入婚姻。

日前蕊蕊化身廿四孝女友，單拖現身某商場運動店，蕊蕊主要睇男裝，由衞衣到波鞋，期間看見心水便詢問尺碼，不過似乎沒有適合尺碼，蕊蕊即失望地離開。接着她進入商場超市，甫一入內已目標清晰，先到紅酒區域揀了一支紅酒，之後便到凍肉架前打量一會，然後拿起幾盒牛扒，用手機拍下及傳音訊。沒多久，蕊蕊以嬌嗲的聲音錄音說：「買晒啦！依家唔知揀邊兩塊扒好，好似盒盒都好靚，都係畀你揀啦！」相信對方是其男友。經男友指點過後，蕊蕊火速下決定，再挑選幾個生果，便排隊埋單離開。對於以廚藝箍實男友，蕊蕊受訪時笑說：「佢對食係有啲要求，不過暫時都接受我煮嘅嘢。（唔驚整肥男友？）呢個疫情大家都肥咗，之前佢又冇得做Gym，所以唔係大隻男啦，要努力做番運動先得。」

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