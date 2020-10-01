「男神收割機」李沁爭魏大勛　唔夠楊冪鬥！

現年30歲的李沁當年首演劇集《紅樓夢》備受關注，多年來默默耕耘，直至去年於《慶餘年》飾「林婉兒」大受歡迎，新作《錦繡南歌》早前於內地播出，其俠女角色俘虜不少網民，人氣再升！該劇近日安排於無綫熱播，反應不俗。現實中的李沁，吸引力絕不比劇中角色遜色。

出道12年的她除了演技出色，顏值亦相當高，與她合作過的男星幾乎都與她傳緋聞，包括李易峰、肖戰、金世佳、楊洋及魏大勛等。2015年，李沁與金世佳合作劇集《極品新娘》撻着，及後二人被拍得齊齊返酒店及同遊日本，但後來有指男方劈腿，與李沁互相取消社交網關注，戀情隨即告吹。

之後李沁與魏大勛合作綜藝節目《我們相愛吧》，二人上演多場甜蜜場面，其中一場她於水中與魏大勛擁吻的情節，被網友稱為「新婚夫婦度蜜月的視感」。有次魏大勛還偷偷拿李沁的手機於社交平台發言，關係明顯親密，再加上男方曾帶她見家長，儼如真情侶無疑。不少網民希望他們公布戀情，惟二人遲遲未有動靜。

不過之後出現魏大勛身邊的女士，是比李沁知名度高幾倍的楊冪！二人多次被拍到密會，相反他與李沁再沒有任何互動，誰是終極贏家呼之欲出，敗走的李沁自然要另謀人選。雖然之後她與合作多次的肖戰傳緋聞，更被指為愛郎甘願於電影當配角，最後緋聞也是不了了之。

另外，隨着《錦》劇播出，李沁亦被揭黑歷史，指她14歲時考入上海戲劇學院附屬戲曲學校學習崑曲，及後被選中為重點培訓對象，認為她是30年難得一遇的「閨門旦」，惟幾年後她被《紅》劇導演睇中，最終李沁選擇演員之路，自此她背負「背信棄義」之名。直至多年後，她透過節目與當年的老師重聚，談到當年愧對他們期望時淚流滿面，但卻從不後悔，她說：「我只會往前走，沒有退路，這就是我的選擇，我的人生。」

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