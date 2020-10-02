【港姐驚現色情網】何依婷慘變「小仙女」拉客

「美貌與智慧並重」的香港小姐近年不時被捲入色情風波，好似出爐冠軍謝嘉怡早前被捲入「港姐冠軍謝嘉怡裸照」事件，兩張疑似她的露點相於網上瘋傳。幸好相中女子的胸口三粒痣與謝嘉怡的有所不同，她才能成功脫嫌，惟港姐陷入情色事件未有停止。

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）憑節目《學是學非》中演出「是非精」而成功入屋，早前在劇集《機場特警》中穿短褲坐楊明大髀的一幕火辣場面，更掀起網民熱話。可惜人紅自然是非多，她最近竟被本地一個色情賣淫網站「垂青」，還特別選用一張她側身而坐、左手撥弄秀髮意態撩人的相片來吸客。

記者放蛇 中女聽電話

該網站將Regina冠以「小仙女Baby」稱號，又形容她是高質後生靚索女「好吸睛」，並指她可以24小時提供不同類型「服務」，甚至標出價錢，包括絲襪制服誘惑全身按摩等，還會用「奇妙口技」，用詞相當意淫露骨！不過，網站提供的資料與Regina明顯有出入，包括指「小仙女」身高1米62，比「真人」高出1厘米，三圍報稱34D、24、34，與Regina參選時報稱32B、22、34的不同。根據網站顯示，該發文有逾7,000多人瀏覽，人氣不俗。

記者致電網站所提供的電話作調查，結果由一名操半鹹半淡廣東話的女子接聽。問到是否由相中「小仙女」提供服務，她說：「係呀！有！（相中人好似港姐何依婷？）係呀！我Send啲資料畀你啦！（收費多少？）五百！」當追問是否會見到相中人？對方開始前言不對後語，表示只是負責接聽電話。記者再問是否會見到Regina本人，她即說：「唔係！（有其他港姐質素嘅女仔？）有呀！（真係港姐？）呀……（呀即係定唔係？）係！（係咪真係有港姐㗎？）我Send（資料）畀你啦！」其後開始含糊其詞，並隨即掛線。

「好明顯係詐騙」

對於被色情網站盜用肖像，Regina受訪時大表震驚：「咁恐怖？會交番畀公司處理。」問到可會擔心影響港姐形象？她表示不擔心：「啲相係畀人盜用，唔係你哋講我都唔知呢件事，正常我都唔會去嗰類網站。總之一切交畀公司處理。」她認為藝人肖像是公開的，難以阻止被盜用，但相信普羅大眾的眼睛是雪亮：「是非真假一睇就知，我唔需要去擔心，呢件事好明顯係詐騙。」對於電話中女子直認有相中「小仙女」提供服務，Regina說：「有少少無賴囉！拎我嘅相扮係我。」

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