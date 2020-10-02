東方日報C1：港姐何依婷慘變「小仙女」色情網拉客

港姐何依婷憑「是非精」成功上位，又因劇中身穿熱褲坐楊明大髀的演出脫穎而出，人氣急升，但火辣演出卻惹來色情賣淫網站「睇中」，盜用其相片作招徠吸客，指她可以為客人提供不同類型的「服務」！

「美貌與智慧並重」的香港小姐近年不時被捲入色情風波，好似出爐冠軍謝嘉怡早前捲入「裸照」事件，兩張疑似她的露點照於網上瘋傳，但相中女子的胸口痣位與謝嘉怡有所出入，令她成功脫嫌，怎料一波未平一波又起，2017年港姐亞軍何依婷（Regina）也成為最近目標！

憑節目《學是學非》中演出「是非精」而成功入屋的Regina，在劇集《機場特警》中穿短褲坐楊明大髀的一幕火辣場面，掀起網民熱話。人紅自然是非多，她最近竟被一個本地色情賣淫網站「垂青」，盜用其相片作招徠，還特別選用一張她側身而坐、左手撥弄秀髮意態撩人的相片來吸客。

記者放蛇 中女聽電話

該網站將Regina冠以「小仙女Baby」稱號，又形容她是高質後生靚索女「好吸睛」，並指她可以24小時提供不同類型「服務」，甚至標出價錢，包括絲襪制服誘惑與全身按摩等，還會用「奇妙口技」，用詞相當意淫露骨！不過，網站提供的資料與Regina明顯有出入，包括指「小仙女」身高1米62，比「真人」高出1厘米，三圍報稱34D、24、34，與Regina參選時報稱32B、22、34的不同。根據網站顯示，該發文有逾7,000多人瀏覽，人氣不俗。

記者致電網站所提供的電話作調查，結果由一名操半鹹半淡廣東話的中年女子接聽。問到是否由相中「小仙女」提供服務，她說：「係呀！有！（相中人好似港姐何依婷？）係呀！我Send啲資料畀你啦！（收費多少？）500！」當追問是否會見到相中人？對方開始前言不對後語，表示只是負責接聽電話。記者再問是否會見到Regina本人，她即說：「唔係！（有其他港姐質素嘅女仔？）有呀！（真係港姐？）呀……（呀即係定唔係？）係！（係咪真係有港姐㗎？）OK，我Send（資料）畀你啦！」其後開始含糊其詞，並隨即掛線。

「好明顯係詐騙」

對於被色情網站盜用肖像，Regina受訪時大表震驚：「咁恐怖？會交番畀公司處理。」問到可會擔心影響港姐形象？她表示不擔心：「啲相係畀人盜用，唔係你哋講我都唔知呢件事，正常我都唔會去嗰類網站。總之交畀公司處理。」她認為藝人肖像是公開的，難以阻止被盜用，但相信普羅大眾的眼睛是雪亮：「是非真假一睇就知，我唔需要去擔心，呢件事好明顯係詐騙。」對於電話中女子直認有相中「小仙女」提供服務，Regina說：「有少少無賴囉！拎我嘅相扮係我。同埋係一把中年女人聲音，我諗唔會有人信啩！」

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