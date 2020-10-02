生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 不要想太多，多想無益，行動最實際，勇敢面對吧！任何事都能解決。

牛：→ 事業上有考驗，要認清目標及不必要的憂慮。別一成不變，隨緣會更好。

虎：↓ 要注意身體的狀況，若果不斷惡化，別再亂吃成藥，還是盡快求醫吧。

兔：→ 為了達到目的，不擇手段，即使成功了，內心卻感到不安；宜多加反省。

龍：→ 替朋友工作是件苦事，太隨和的性格令你產生了很多不必要的煩惱啊！

蛇：↓ 交際運開始下挫，容易在聚會中遇到不愉快的事情，還是留在家中較好。

馬：↑ 如凡事都懂得用感謝的心態對待，你會發現，其實你是一個很幸福的人。

羊：→ 今天覺得太寂寞的話，找朋友好好聊天，將會有新的啟發。紅色能增運。

猴：↓ 是日沖煞，心情低落，不妨在生活上作改變，可令心情由谷底再次攀升。

雞：→ 運氣開始走下坡，宜小心錢財，有可能丟失錢包，令你煩惱。金色助運。

狗：↑ 身心發展頗佳，體魄強健，如早前有任何身體問題，近日起會逐漸痊愈。

豬：★ 今天和快樂的事情很有緣呢，不順利的事情也能得到解決，萬事如意。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌