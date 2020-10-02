年尾考日文試第一級　吳業坤靠死背文法生字

歌手吳業坤為無綫慈善節目任嘉賓，透露早前報考日本語文能力試第一級，並將於12月6日考試，自爆曾擺烏龍填錯資料，幸好有關方面給予他免費更改一次，否則要罰錢了事，問到他準備好應戰與否？吳業坤說：「都如火如荼，好在平時都訓練有數，但因為疫情冇得去日本實戰，惟有死背文法同生字。（搵日本朋友同你練？）日本人唔鍾意用語音，反而鍾意打字，所以練唔到聽力，其實去到呢個級別（第一級）好難，係日本人都唔用，好似文言文咁，但唔考到最高就似未完成件事咁。（想同有呢個語文能力試資格嘅李嘉欣睇齊？）唔敢講，但都希望可以做到一個日文比較叻嘅藝人。」

而近日他亦忙於練習空手道，笑指也想周身刀張張利，需要的時候便可大派用場：「依家我有4舊腹肌，盡量減食，有節制嘅，另一原因係因為啲錢用晒去兩隻貓度，好多時係想買畀佢哋多過買嘢畀自己。」

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