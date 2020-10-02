預測：本月廣泛事故及天災或會較頻，宜檢討個人及家居保險等計劃。

白羊：戀愛運略為不穩，出門、出勤等較易招引艷遇，已有固定伴侶的話，宜多加自律。

金牛：精神狀態稍佳，人氣不俗，夫妻運甚佳，計劃生育的朋友，大可積極加努力一番。

雙子：人緣及桃花運不穩，固有關係或帶反覆，但正桃花運旺，多加自律，助維持穩定。

巨蟹：家庭及事業運略有不穩，但體能回穩，助化解和應付各方所需，亦有利改善情況。

獅子：體能持續回穩，人緣及桃花運較佳，親子及感情關係將較平穩，宜多會面多約會。

處女：情緒及家庭運佳，與家人關係將較平穩，交流理財心得，可助得到支持和協助。

天秤：人氣不穩，但辭令及思考力較佳，在學或在職，均有利增進成績，宜多加努力。

天蠍：精神狀態不穩，但財運極佳，鬥志較旺，有利開單、簽約等宜積極行動，多會客。

人馬：人氣極佳，社交心理回升，大可多聯誼、多會友。但開支較大，多加節約為佳。

山羊：事業運雖持續不穩，但精神狀態極佳，有助提升鬥志，有利求職、簽約、開單等。

水瓶：社交運佳，公幹、出勤等進展將較平穩。但精神狀態一般，宜多集中並注意溝通。

雙魚：事業運佳，求變心理較盛，利檢討、重整、轉職、調動等，但財運不穩宜多思量。