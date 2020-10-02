坐8個鐘車為好友慶生　許雅婷讚蔚雨芯有義氣

藝人蔚雨芯（Rainky）早前飛到上海工幹，在當地逗留了成個月，先後到了蘇州、寧波等地，近年主力發展自家美容品牌的Rainky透露此行主要是跟廠商傾談，她更不辭勞苦坐長途車去探望閨蜜許雅婷（Kabby），並為好姊妹慶生，Rainky留言：「時間會留下最真的人。」她更大讚Kabby：「有一種女生，堅持閱讀，去運動，偶爾旅行，去學習，保持好奇，如今的每一步，都是未來的路，簡簡單單，坦坦蕩蕩，加油。」

Kabby表示26歲了，只想要一直簡簡單單、快快樂樂，又上載與Rainky的慶生照留言：「愛你坐了八小時的車來陪我。」Rainky表示自19歲拍第一部電影《微交少女》就跟Kabby結緣，她說：「佢喺橫店拍嘢，咁啱我又喺上海，咪順便去探佢班，同佢好friend係好姊妹，佢好有義氣㗎，本來係坐3小時車程，因為塞車坐咗8個鐘，咁應承咗，我又唔鍾意甩底，一定要去嘅。」

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