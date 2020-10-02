【特約報道】10個香港人有一半都經常有頭痛的問題，好多人都會選擇死忍，到忍不到就食藥解決，實行「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。其實中醫認為，頭痛與臟腑病變、氣血失調有關。

中醫將頭痛分為外感頭痛和內傷頭痛。外感頭痛，最常見就是洗頭陋習所致。很多人習慣朝早洗頭，或是怕熱不吹頭而濕住頭瞓，其實洗頭後毛孔處於張開狀態，若等待自然風乾，濕氣滯留頭部，風邪容易夾雜寒邪、濕邪入侵人體，導致氣滯血瘀、經絡阻塞，造成頭痛。如果濕髮未吹乾便睡覺，尤其是現在天氣炎熱、夜晚開冷氣睡覺，冷氣吹着頭部，寒濕交侵，邪風便會乘虛襲人，除了引發頭痛、偏頭痛，更會令腦內生寒氣，令血管收縮，嚴重的更有可能引致腦梗塞。長期維持壞習慣，除了傷及人體陽氣，更會令邪氣滯留體內，為日後留下病根。

至於內傷頭痛，是體質陰陽失衡、臟腑病變反映於頭部的表現，例如血瘀痰濁、氣血不暢、肝氣不順、操勞過度等。現代人普遍有筋肌耗損，經絡受阻塞，尤其是有肩頸痛症。肩頸是接駁頭和身體的樞紐，上注於頭臉的血液都要經過肩頸。欠缺運動、常維持相同姿勢等，均會減慢肩頸氣血流動。若肩頸氣血不暢，氣滯血瘀，便會引起牽扯性的疼痛，偏頭痛就是這樣得來。另一個現代人的通病，就是燥火鬱結。「怒傷肝」，脾氣急躁、 遇事愛發火、嫉妒，氣能量就會一直停滯在上焦下不來，導致肝氣鬱結、肝氣橫逆、肝陽暴漲，虛耗精血過度，血虛使頭部血氣不足，誘發頭痛。

「髮宜常梳」，出自善於養生享壽百歲的唐代名醫孫思邈。梳頭絕對不只是把頭髮梳順，梳對頭髮好處多多。頭部是諸陽之匯，十二經脈和奇經八脈都匯聚於頭，各個臟腑清陽之氣皆上行於頭，是人體陽氣最旺盛的部位。經常梳頭，就等於為穴位按摩，讓氣血循環通順，行氣活血，調補臟腑，陰陽和諧。坊間有售能刷按頭皮穴位的美容梳，的確有放鬆頭皮的效果。不過「點穴」絕不簡單，穴位按壓講求力度集中，刺激深層位置，別說一般美容梳只做到一兩成功效，若按摩師沒經過專業訓練，也未必能人人到位。

按摩時應配合呼吸，吸氣時應用食指或中指的脂腹按下去，按的時候順時針地轉圈，邊轉邊揉，反覆揉二十至三十圈，讓穴位有一點痠痠脹脹的感覺；而呼氣的時候則稍微放鬆一點。早晚各做一次，有助開竅通智、疏風清熱，對緩解頭痛、頭暈、失眠等症狀很有幫助。所以我教導我公司的資深美容師，替客人做面部療程時，都要替客人按摩頭部穴位。最近公司新推出的「頭部疏經療法」，針對疏通頭頂對應大腦、肝臟、心臟的督脈、膀胱經、膽經及三焦經，很多人客人都說做完能放鬆情緒，頭痛不再，連頭髮都光澤柔潤了。當然啦，梳頭能夠刺激頭皮的血液循環，讓髮根更加蓬鬆，並將頭皮分泌的健康油脂帶到髮絲，自然就能強化髮質、回復光澤。

頭痛不是一個簡單的問題，別將頭痛變成習慣。多梳頭、活絡頭皮經絡，都市人保健放鬆，一定要做。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。