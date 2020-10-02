【營事檔案】焗釀茄子船　素餡更健康

今次和大家介紹的是焗釀茄子船，茄子配搭番茄和紅腰豆蓉的餡料，比起平日常見的肉醬餡別具一格，能帶出特別的口感，而素食人士也可選擇不加芝士，同樣美味，只需要家中有焗爐便可烹調，喜歡嘗鮮的朋友，亦可在家試試看。

洋葱 蒜素抑制細菌生長

今次我們把番茄、洋葱、紅腰豆蓉和茄子肉用作茄子船的餡料。酸酸甜甜的番茄含有茄紅素，除了具有抗氧化的能力，能幫助身體抵抗自由基對皮膚細胞的傷害，亦能有助減少黑斑和皺紋的產生，幫助維持皮膚健康。此外，洋葱內含有蒜素，具有抑制細菌生長、殺菌和消炎的作用，同時它獨有的味道，亦令菜式的風味提升。

膳食纖維 促進腸道蠕動

這道餸亦非常適合素食朋友，餡料中的肉醬用了紅腰豆蓉和茄子肉來代替牛肉，同樣能夠提供植物性的蛋白質給我們。紅腰豆亦含有豐富膳食纖維，每100克的罐裝紅腰豆便有6.5克膳食纖維，能滿足26%世衞所建議的每天攝取量，膳食纖維能幫助促進腸道蠕動，有助腸道維持健康。此外，茄子紫色的外皮亦含有花青素，具有抗氧化的功效，可以護眼和有助減少壞膽固醇在血管內的氧化作用而形成血栓，降低患上心血管疾病的機會。

【焗釀茄子船】

材料：

茄子 1個

洋葱 半個

蒜頭 2粒

罐頭番茄 3湯匙

罐頭紅腰豆蓉 50克

低脂芝士 2片

水 125毫升

調味料：

茄膏 半湯匙

香草 半茶匙

黑胡椒 1茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.茄子對半切開，刮出茄子肉，預留一厘米，隔水蒸約7分鐘，備用。

2.把茄子肉、洋葱和蒜頭切粒，備用。

3.熱鑊爆香洋葱和蒜頭，加入水翻炒茄子、紅腰豆蓉、番茄和調味料。

4.把炒好的材料放到茄子內後鋪上芝士，焗爐用180度焗約3分鐘便成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。