臨時遭易角　三浦春馬拍遺作劇疑受導演欺凌

日本男星三浦春馬於7月18日驚傳上吊自殺身亡，終年30歲，消息令無數影迷痛心。三浦離世至今兩個半月，死因依然成謎。近日有傳他原定擔演富士電視台的劇集《DIVER 特殊潛入班》，但卻臨時遭換角。而他臨終前接拍劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》時，又疑遭導演以權力欺凌。

近日有消息指，三浦原定擔演富士電視台現正播出的劇集《DIVER 特殊潛入班》，與同門師弟野村周平合作，並起用其第二首單曲《Night Diver》作為劇集主題曲，歌詞內容更為劇集度身訂造。但三浦卻臨時被飛出劇集，改由男星福士蒼汰主演。

而三浦臨終前接拍的《錢》劇，由他10年前主演的劇集《血色星期一》導演平野俊一執導，但據知兩人關係麻麻，三浦拍攝《血》劇時便遭平野當眾指罵頻吃NG，又嘲笑他似馬騮。拍攝《錢》劇期間，疑再遭平野聯合另一導演木村尚欺凌，包括將角色名改做猿渡慶太，劇中的玩具廠及玩具也以Monkey命名，又安排擲蛋糕戲份糟質三浦。三浦離世以後，木村尚疑多次在社交網留言影射，連日來大批網民留言瘋狂炮轟。