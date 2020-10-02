【從未曝光】結婚4周年！楊怡晒咀嘴合照閃親湯洛雯

今年4月誕下囡囡小珍珠嘅楊怡，有女萬事足，不過佢都冇唔記得今日係佢同老公羅仲謙嘅大日子！佢喺社交網大放閃光彈，上載兩人從未曝光嘅咀嘴Sweet爆合照，原來今日係佢哋結婚4周年：「2017年的今天，我們身處布拉格，度過了第一個結婚周年❤️2020年的今天，你有你的工作，我有我忙碌（湊女）🤣，雖然平淡，但卻充實⋯⋯感謝緣分讓我們遇見彼此！」影到呢個咁自然嘅一刻，係全靠袁偉豪，楊怡都感謝對方：「不得不提這張照片的幕後功臣，新一代年青有為的攝影師， 謝謝你為我們記錄了美好的時刻❤️」

蜜運中嘅湯洛雯（靚湯）都留言大讚「Too sweet… 暈咗」，不過尋日中秋節佢就未能同男友馬國明度過，事關男方要忙拍新劇《兒科醫生》，好Lonely嘅靚湯就要用電話玩燈籠賞月，網民都乘機問佢幾時到佢哋拉埋天窗呀！

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