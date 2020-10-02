私生活混亂　尊尼仔山本亮太幫襯地下賭場被炒

現年30歲的尊尼事務所旗下Johnny's Jr成員山本亮太被爆沉迷賭博，被雜誌斷正帶女出入違法地下賭場，即時遭事務所炒魷。

山本亮太於上月3日至10日期間，多次被雜誌拍到帶女出入位於東京新宿歌舞伎町違法經營的地下彈珠店，涉嫌觸犯當法賭博罪。據知該非法彈珠店只招待經熟人介紹的賭客，山本以假名登記，由晚上8點開店起逗留至翌日早上8點關店才離開，一晚花掉30至40萬日圓(約2.2萬港元至3萬港元)亦面不改容。山本幫襯地下賭場涉嫌觸犯當法賭博罪，最高可被罰款50萬日圓(約3.4萬港元)及入獄3年。

山本亮太加入事務所逾19年的元老級Johnny's Jr.成員，曾是組合「The武道」成員，2016年起以組合「宇宙Six」發展，曾為同門組合嵐的巡迴演唱會伴舞。據知山本向來沉迷賭博，不用開工時，經常由早到晚留連打彈珠機。去年8月同屬「宇宙Six」的舊隊友目黑蓮離隊並以組合「Snow Man」出道後，山本變得自暴自棄，揚言有意離巢，又開始幫襯地下賭場。

山本私生活混亂，已有圈外女友A子的他，上月21日被拍到帶同3名少女，先後到一晚房租約220港元的廉價酒店，疑開房玩4P。上月30日演畢舞台劇後，又被拍到會合21日的其中一名少女到酒店過夜。

尊尼事務所今日於官網發聲明，承認山本亮太參與賭博，嚴重違反合約，即時與他解約，並表示今後會嚴格監督及指導旗下藝人。