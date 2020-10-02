小米Mi 10T系列　大玩影分身之術

疫情無阻小米出機速度，幾乎每月都有新手機，實行以機海戰術搶佔市場。剛剛又發表了Mi 10T系列，依定位高至低分別有Mi 10T Pro、Mi 10T及Mi 10T Lite三部。

Mi 10T Pro及Mi 10T都擁有三鏡頭配置，同樣設有1,300萬像素超廣角鏡頭和500萬像素微距鏡頭，只是主鏡頭有所不同，前者像素達1.08億像素，後者有6,400萬像素。同時Mi 10T Pro支援OIS和8K錄影，是市場上少數可錄8K超高清影片的手機之一。

透過全新動態攝影軟件，兩部手機均提供6種不同的長曝光模式，包括穿梭人群（聚焦在靜止物體並模糊週邊動態環境）、星軌（創造旋轉星軌的效果）等。最特別是魔法分身，可將四個自己放進同一張相片，大玩「影分身」，效果有趣一定呃到Like！

Mi 10T Pro和Mi 10T配備6.67吋開孔式屏幕，支援144Hz屏幕刷新率，背後AdaptiveSync變速技術能自動調整幀率，使影片更流暢，觀看效果更好。兩部機其他特色包括旗艦Qualcomm Snapdragon 865處理器、5,000mAh大電池及5G支援能力。

同樣支援5G的有Mi 10T Lite，配備6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素景深鏡頭，也支援6種長曝光模式。屏幕有6.67吋，只是刷新率稍微降至120Hz，但已比不少旗艦手機仲要高。跟兩部「大佬」不同，它改用次一級的S750G處理器，電池容積4,820mAh，面向中階市場。

Mi 10T Pro設有8GB+128GB及8GB+256GB版本，入場費599歐元起；Mi 10T設有6GB+128GB及8GB+128GB版本，入場費499歐元起。而Mi 10T Lite則設有6GB+64GB及6GB+128GB版本，入場費279歐元起。小米香港確定將引入Mi 10T系列，銷售詳情最快10月底公布，米粉們要注意住啊！