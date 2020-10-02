速瘦有計！學宋慧喬食豆腐減肥！

這段時間相信大家在家裏存下不少脂肪吧？若不想留着過冬又想捉住夏天的小尾巴Show一Show身材，就要諗辦法極速瘦身了。其實要甩肉不一定要瘋狂節食，可試試在日韓流行已久的「豆腐減肥法」吧！據說不單女神宋慧喬靠它擺脫嬰兒肥，連日本減肥女王藤井香江都是憑「月經前吃豆腐」，一周瘦掉5公斤。更重要的是此法不靠地獄式餐單，想速瘦的絲打萬勿錯過！

以豆腐代替晚餐

「豆腐減肥法」的精髓是以豆腐作晚餐，早午餐自由進食，吃到7、8成飽，料理方式以清淡為主。晚餐則只吃豆腐，餐後不再進食。喬妹靠「豆腐減肥法」狠減17公斤，不過她的三餐卻是固定在早上8時，中午12時和晚上6時。

豆腐的選擇

雖說晚餐要以豆腐代替，但如果擔心營養不均衡也可以以豆腐為主，小量蔬菜為輔。另外要注意的是豆腐的選擇，市面上有很多種類的豆腐，但只有以黃豆為主的傳統豆腐才有最大功效，而魚豆腐、玉子豆腐等則不建議選擇。而在傳統的豆腐中板豆腐的營養價值最高、飽腹感最強。

煮法要清淡

減肥的人生離不開少油、少鹽、少糖，所以豆腐的煮法亦相當關鍵，以蒸、煎、水煮為佳，避免油炸、滷水或以濃湯底烹調。

最有效的食用時間

日本減肥女王藤井香江靠「月經前吃豆腐」一周減掉5公斤，主要是因為月經前會受賀爾蒙變化影響，食欲大增、新陳代謝減慢，容易水踵、便秘。而豆腐中不但含有具平衡賀爾蒙作用的大豆異黃酮，更含具排水及促進新陳代謝功效的鉀和鈣；加上而大豆纖維能促進腸道蠕動，身體攝取後有助改善便秘。另外，月經後7~14天更是瘦身的黃金時段，因為這時女性體內的雌性激素分泌旺盛，新陳代謝快，吃豆腐可以加速體內脂肪燃燒。

豆腐有何好處？

除上述好處外，豆腐屬於植物性蛋白質，脂肪低營養高，飽腹感強、熱量又低，所以能夠平衡血糖又可以製造肌肉，同時利於排除多餘的膽固醇和三酸甘油脂。豐富的營養更可以抗老、美顏，對於久坐的人來說，更可以防止臀部下垂 。

哪些人不適合？

雖然「豆腐減肥法」的好處多多，但也有一些人不宜使用。腸胃容易脹氣的人、對蛋白類容易過敏的人、有痛風、腎臟病、缺鐵性貧血的人都不宜嘗試。