被星二代搶Job崩潰爆喊　梁思浩：唔敢出聲！

嚟到最後一集，梁思浩想爆「娛樂圈最委屈嘅一次」。佢話喺娛樂圈打滾逾30年，遇過嘅委屈多到可以當飯食，不過要數N次中委屈到喊嘅一次，首選喺「無預警下，臨時被Foul」事件，個Job仲畀星二代搶埋！思浩清楚記得嗰次啱啱同林峯喺泰國拍完嘢趕返港，隨即仆入電視台為一個騷做主持，點知當佢一開門就發覺：「見到有人着咗我套衫，做埋我主持個位，跟住我坐喺電視城度問自己：『唔係嘛？點解臨時換咗人，唔通知我嘅？』嗰時坐喺度定晒格，又唔敢出聲，呢次係人生中第一次覺得好委屈。」

佢又話當時強忍眼淚，只識發呆坐埋一邊，直至同場嘅已故沈殿霞、吳家樂嚟拍佢膊頭安慰時，先忍唔住崩潰爆喊。雖然事隔咁多年，家陣再提傷心往事，仲激動到有啲聲沙：「我想趁呢個時間多謝肥姐。」但諗深一層，有句衷心說話想講：「娛樂圈喺鬥實力嘅，有實力先可以留到最後。」

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