舊愛跪求退隱！雞排妹自爆娛圈冇朋友　男星拒同台

現年27歲嘅台灣32E咪神「雞排妹」鄭家純憑大膽言行及性感吸納唔少粉絲，最近佢接受訪問時透露於演藝圈冇朋友、亦唔會與他人同台，皆因其他藝人認為「反正新聞只會寫雞排妹，不需要去浪費時間跟她站在同一個舞台上」，更自爆有次活動原本安排人稱「荒謬大師」嘅台灣知名藝人沈玉琳同佢同台，但對方得知雞排妹在場後立即拒絕。

雞排妹嘅笑容背後令人心酸，佢透露18歲時母親患癌症病逝，但因與其父感情唔好，加上父親將佢交畀元配照顧，令佢決定離家出走。主持人追問：「才18歲就離家出走，當時沒有被騙的經驗嗎？」雞排妹笑說：「沒有，因為我人生出現了重要的貴人，是大我16歲的初戀男友，他一直守護着我。」

然而當時佢出道後，首本寫真集嘅照片布滿各大媒體版面，令男友大吃一驚，甚至懇求佢退出演藝圈。男方除咗揚言肩負起佢嘅大學學費、生活費，更向佢求婚，但當時只得19歲嘅雞排妹，認為世界很大，因此拒絕求婚，但至今回憶，佢坦言初戀係人生最美好嘅一年。

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