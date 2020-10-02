IB攻略：IB預計分重要還是大考重要？

不少家長過往參與的的是香港會考和高考，對IB運作始終不太了解，特別是預計分和大考該怎樣拿挰。（設計圖片）

IB開學不久，不少學生已經開始感到有壓力。有些家長可能以往讀的是香港會考和高考，不太了解IB運作，最常問到筆者的問題就是IB校內成績是否緊要？IB預計分比IB Finals的成績哪個重要？

DSE制度重最後考試

首先要理解到IB預計分的作用。不像香港考試那樣，制度不重視校內成績，最後大考成績就是一切。就算你是名校就讀，考第一， 最後DSE成績達不到水準，都不能考入心儀大學。促使不少香港DSE學生無視學校進度和考試，只全心全意攻讀最後考試成績，這亦都是為何只有DSE課程才有補習名師。

IB預計分制度重校內考試

不過，如果同學拿着這個心態讀IB，就當必死無疑。因為IB的預計分，即是校內成績，不單止決定學生能力，最重要的是可以決定哪一間大學直接取錄與否。這是甚麼意思？連IB大考都未有成績，大學直接取錄？這是DSE幾乎沒有聽聞的，但是IB卻很常見。這就是無條件取錄，意思即是IB學生報讀大學的時候，校內成績已經足夠證明學生能力，大學直接取錄，毋須IB大考的成績要達到某個要求（例如IB分數40分或以上），而無條件取錄一般盛行於加拿大和美國大學，香港的大學甚少會給無條件取錄。

IB學生應該如何對待IB大考？

筆者不是要學生完全無視大考，因為IB大考有他的重要性。例如條件取錄，英國劍橋大學收生要求是42/45分，如果學生預計分是43分但最後考試考了39分，一樣名落孫山。其次，就是就業考量，大學畢業見工，學生不會交校內成績給僱主，而是IBDP的考試成績表，所以同學要有遠見些，不要拿到無條件取錄後就立刻放鬆警戒。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣