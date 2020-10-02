本日日本：限量40部！搶買熊本熊版Leica C-LUX

日本熊本縣的人氣吉祥物熊本熊（Kumamon）的聯乘產品可謂多不勝數，其中德國相機品牌Leica 繼於2015年為熊本熊生日發行紀念版Kumamon Leica M及Kumamon Leica C後，今年為紀念熊本熊誕生10周年，再度合作推出Kumamon Leica C-LUX，限量40部。相機外形精美，黑色皮面印上熊本熊豐富的表情，和Leica C-LUX規格一樣，擁有等效24-360mm的鏡頭，橫跨15倍的光學變焦能力，由細微至遠景都可以拍攝自如，並可拍攝4K影片，並支援5軸光學防手震。配備藍牙及Wi-Fi傳輸功能，可以輕易將相片或影片過落手機。套裝更附上一張熊本熊到Leica迷必去朝聖的Leitz-Park相片，還有牠的親筆簽名，值得Fans收藏。10月3日起於全日本Leica專門店、熊本鶴屋百貨店相機專櫃及Leica網店發售，售價150,000日圓（約HK$10,950）。