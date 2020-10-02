入行後男伴車輪轉！廖碧兒專攻有米富二代

有中又有西！

41歲廖碧兒情路上尋尋覓覓，終於情傾富二代盧啟賢，見她社交網經常放收花相，就知她非常甜蜜，廖碧兒入行後男伴未停過，大部分都屬有米之人。

劉愷威

2001年入行的廖碧兒演處女劇《皆大歡喜》，並和同劇拍檔劉愷威戲假情真，惟戀情一直低調，有指因當時女方事業起飛，令兩人關係造成距離，戀情維持三年告終。而轉往內地發展的劉愷威，2013年娶得內地當紅女星楊冪並育有一女，不過劉愷威與楊冪2018年離婚，現在單身的劉愷威專心湊女。

陳豪

2004年廖碧兒和陳豪合演劇集《妙手仁心3》擦出愛火花，拍拖以來常以情侶檔姿態吸金，惟從不公開承認戀情。直至2010年有指她搭上富二代林忠豪後，和陳豪六年情玩完。陳豪翌年和陳茵媺拍拖，不久結婚生仔做多仔公，有兩仔一女！

林忠豪

廖碧兒2010年被拍得出入富二代林忠豪的淺水灣獨立屋而傳出戀情，但關係維持只有四個多月便告吹，林忠豪其後與Susanna相戀，更一齊出席活動公開女友身份，林忠豪於2018年在新西蘭求婚成功。

Jean-Charles Cazes

2014年東網獨家披露廖碧兒和法國著名酒莊莊主Jean-Charles Cazes拍拖，拍得兩人當街又攬又錫，而她更以女主人身份現身Cazes的紅酒晚宴。

薛世恒

2014年與陳法拉分手而急於拍拖的薛世恒，在黃長興介紹下認識廖碧兒，兩人被拍得到法國餐廳撐枱腳6小時。

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