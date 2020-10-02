﻿【美女饕廚】巴黎老字號法國菜（下）

上期介紹了到巴黎歷史悠久的餐廳Le Taillevent用膳，繼頭盤的魚子醬後，緊接是開胃菜，精心烹製，外觀設計令人印象深刻，不同蔬菜之間的結合，配上自家製的沙律醬，非常醒胃。

主菜是藍龍蝦，配上龍蝦扎肉，一肉兩吃，帶來不同口感，在餐桌上切開後，散發出美妙的香氣。龍蝦肉非常嫩，扎肉質感猶如蛋糕般鬆軟，配以海鮮濃湯，而吸收了湯汁的薯仔，味道分外香甜。

之後上場的是Risotto，配以野生田雞腳，煮到剛剛熟，非常滑口，而醬汁鮮味極濃，用不同的香草配搭，味道亦完美平衡。

接着的是松露清湯配芝士雲吞，侍應席前刨上新鮮白松露，香氣四溢，簡潔又高貴的味道。

到甜品了，是Cheese Table，我一囗氣挑了5款，芝士主要由阿爾卑斯山供，其中一款是我最愛的Beaufort d'été，外皮呈灰啡色，是最頂級的阿爾卑斯山芝士。它完全是由生牛乳製成，而生牛乳則是挑最好的品質，例如乳牛必需在高山牧場上放牧，才能散發到一種獨特的草木及花香， 香氣和口感在口中慢慢融化，一試難忘。

最後是無法抗拒的可麗餅Crêpes Suzette，聽說這道菜是由1895年在年輕的侍者為威爾斯親王準備甜點時，偶然在蒙特卡羅的Cafe de Paris創造的，將超薄的Crêpe配上新鮮橙汁和Grand Marnier醬，我們都非常興奮看到桌上的薄餅被烤成燦爛的火燄，確實很精彩！這頓經典法國菜，吃得很飽且大滿足。

饕廚貼士：焗法式田雞腿

在家中都可以炮得到，首先將焗爐預熱至攝氏150度，把田雞小腿肉推至大腿的最高點，令腿肉更集中，口感更好，造型後輕輕煎香表面至焦香，再放入焗爐焗30分鐘，放點鹽和胡椒粉調味即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）