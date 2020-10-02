周柏豪同「小情人」首過中秋　自己永遠記得這一晚

周柏豪今晚舉行低碳音樂會，他坦言希望能盡自己綿力，讓更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友。為配合在中秋追月夜播放，大會特別訂製大型的月球燈布置現場，讓觀眾在同一天空下，也可一起感受節日氣氛。

柏豪說：「自己最喜歡嘅節日，除咗新年，仲有中秋節，一家人團團圓圓，其實入咗行十多年，已好耐冇感受過中秋節嘅氣氛，難得今次音樂會喺呢段時間播放，我同大會精心挑選咗多首好有正能量嘅歌曲。」

以往經常做運動的柏豪，因為疫情上不了健身房，惟有湊女代替運動，他說：「過去兩年不斷有巡迴演唱會，當時相當滿意自己嘅狀態，今年的確少咗運動，相信好多朋友同我情況一樣，惟有喺屋企多啲郁動，抱住囡囡做深蹲，當做負重運動，佢差不多有廿磅，抱住佢手臂手瓜都粗埋，有時仲會幫手做家務，吸塵、洗碗當做運動，哈哈！」

提到和囡囡迎接第一個中秋節，柏豪一早做好準會，與「小情人」共渡溫馨時刻，他說：「我有朋友開紙紮舖，佢送咗個傳統嘅兔仔燈籠畀囡囡，仲有啲風琴式燈籠，雖然囡囡長大後未必會記得，但我哋一家人可以影相留個紀念。」柏豪又笑言日前嫲嫲抱着囡囡睇他在電視台的演出，囡囡會興奮得撐手撐腳。