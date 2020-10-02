戚薇寸爆「憑甚麽」　洪天明被轟做老竇冇擔當

洪天明與戚薇等幾星級家庭出發去拍綜藝節目，洪天明的意見惹來戚薇的不滿。

46歲藝洪天明，於2012年與港姐周家蔚結婚，婚後育有兩子，分別是7歲的洪大仁和5歲的洪竟琋，這個星級家庭一直受到網民關注，而天明是否識照顧孩子成了節目的重點，終於暴露了爸爸的問題而遭到非議。

這個內地親子綜藝節目《想想辦法吧爸爸》兩年前拍完，最近才於內地網上平台播出，節目主題是想表露藝人父母對子女的照顧，當中有不少測試環節，檢測爸爸們是否及格。

問題中有「寶寶被燙傷後該如何處理？」朱茵老公黃貫中寫答案：「搽藥！」但洪天明則答：「搽牙膏。」有不少網民認為，燙傷後搽牙膏是絕對不可取，這樣做有可能會加重燙傷後的傷患，他們更覺得這種缺乏常識的回答，證明洪天明在家一定沒照顧過孩子。

當節目正式開始後，嘉賓們到機場集合並核對機票，但爸爸和媽媽的起飛時間不一樣，媽媽要提前一天起飛，眾人都表示十分奇怪，但天明卻稱：「媽媽們先去是為了為爸爸們做準備，這是媽媽應該做的，要讓爸爸們好好享受。」

嘉賓戚薇就洪天明的意見大表不滿，怒斥：「憑甚麽，沒有應該。」而網民亦認同戚薇的看法，紛紛鬧爆天明，更質疑他與太太的婚姻，竟可以將一切準備工作交給太太，自己只顧貪圖享樂，缺乏丈夫的擔當。

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