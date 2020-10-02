決心熄「肌」！關智斌見好收手：驚人當我露體狂

即將步入「39+1」的關智斌（Kenny），近日頻頻騷肌大派福利，卻突然宣布六舊朱古力將「息影」，為寫真集終極一「脫」留倩影！而其中一個寫真造型更獲網民大讚有創意，疑似將女性私密部位放上耳，令Kenny哭笑不得！

Kenny毫無預警之下推出新歌兼全新寫真集《尋蝶戀花》，為Fans帶來雙重驚喜，兩新作均大騷其Fit爆Body，記者笑指他脫開有條路，問到會否驚被定型為「脫星」？他抵死笑言要扣番粒鈕，「靚偈」落閘拒再見客：「夠㗎啦！冬天啦！要着番樽領衫，要騷都騷喺件冷衫入面。上年演唱會操弗咗，有廣告客戶幾鍾意，就好順理成章影埋寫真集，依家我係驚人哋介意，覺得我係露體狂！但我真係冇乜所謂，喺屋企都唔係咁鍾意着衫。」

講到其寫真集當中的一個粉紅花瓣攝耳骨造型，被網民熱烈討論，並形容花瓣貌似膀胱形狀，完美將「耳朵懷孕」概念形象化，Kenny亦大方留言，他笑言︰「真係覺得幾好笑、幾得意，唔係有人講都冇意識，諗起又有啲似！自己好鍾意呢個攝影師嘅創意，有人討論都係一件好事，藝術就係咁，唔同人有唔同嘅角度，有啲人都有問我嬲唔嬲？其實我真係唔介意，因為藝術嘅嘢咩人睇咩嘢，佢講完，而我都睇到係，哈哈！」

Kenny的歌曲《乾爹》是探討新世代流行速食愛情，玩交友App心態，他自爆曾抱好奇心試玩：「橫掂都冇人會信，但最尾都係借同事部電話玩。」續興奮披露試玩過程：「覺得幾得意，好似《殘酷一叮》咁，唔鍾意就掃走佢，我鍾意佢就可以拉落嚟講嘢，當我心郁郁想試傾，掃多幾吓嗰陣，發現有個係我識㗎喎！哈哈！真係㗎，覺得好搞笑！」

場地提供：Artx Gallery

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