佛系等愛情！何珮瑜恨拍拖生B：諗過領養

單身一段時間的何珮瑜開到口恨拍拖及恨生，更自爆有「欣賞的人」，「欣賞」了成熟男一年，奈何有些曲折，未有進一步發展，但信佛的她就不心急，決定順其自然，等待天意！

英皇藝人何珮瑜（Jeana）在ViuTV新劇《熟女強人》飾演香薰治療師，其角色更發生一件「爸爸去哪兒」的趣事，事緣有晚朋友結婚，她酒後失身，之後竟發覺自己有了BB，故要尋找當晚的「經手人」！她透露其故事偏向搞笑，會與楊天宇、吳浩康及鄒文正有感情線，更與「小鮮肉」楊天宇有「床戲」，她笑言：「嗰啲唔算，都係攬吓啫，搞笑多，都有錫錫嘅。拍嗰陣我叫佢不如試吓留鬚，因為佢好可愛，但出嚟效果都OK嘅。（拍嗰陣尷尬？）唔尷尬，因為好熟。」

恨生B想領養

談到劇中與胡杏兒、吳家麗、吳千語等人組成「七姊妹」，她笑言每日開工都很嘈，其中與杏兒傾湊仔經更令她母愛大發，高呼：「直情令我好想生！好可愛！我依家31歲，我廿幾歲冇呢個諗法，但依家係好想生！我想生到不如我領養啦！」記者打趣她要努力找另一半，她竟突然自爆有「欣賞的人」，但口密的她不肯透露太多詳情，只表示含蓄地「欣賞」了對方差不多一年：「我欣賞成熟、有經歷嘅男人。（圈中人？）唔係。（圈外朋友？）都唔知呀，哈哈。」

Jeana明言恨拍拖，想找個依靠，問到可會向對方表達心意？有進一步發展？她笑言：「咁就要問個天，順其自然，因為有啲曲折、掣肘，所以唔緊要。」並強調只是朋友間的欣賞。但問到父母可有催婚？她笑言：「爹哋媽咪可能有壓力，但冇講出口，我嫲嫲有催，比較焦急，但我覺得唔緊要，唔需要心急。」信佛的她亦坦言疫情期間人生觀改變了很多，笑言這幾個月是其31年人生的精華：「呢幾個月領悟咗好多嘢，覺得之前好似虛度光陰，未知人生真正意義，依家追求心靈上嘅嘢，唔好太物質。」

場地：中環迷你酒店

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