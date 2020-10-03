東方日報C1：廖碧兒翻撻富二代盧啟賢突爆婚訊

女星廖碧兒與富二代男友盧啟賢情路兜轉，屢傳復合，昨日突然傳出喜訊！名人施家殷在社交平台踢爆兩人將於明年初結婚，並上載與一對準新人的合照。

現年41歲的廖碧兒（Bernice）情路崎嶇，先後與劉愷威、陳豪、林忠豪及法國酒莊老闆傳過戀情，惟一直未能開花結果。至兩年前，她與42歲的富二代盧啟賢（Calvin）拍拖，惟蜜運不足半年，男方先後被爆結過婚及有女兒，另外還有位已相戀7年的泰籍電訊公司千金女友Nina，Bernice有感他欠坦誠兼大話連篇，單方面宣布分手。不過兩人之後被發現「掟煲唔掟蓋」，仍經常被拍到約會，似乎已秘密復合，而Bernice早前接受本報專訪時，更漏口風直言不排除翻撻。

明年3月拉埋天窗？

兩位主角尚未「確認」復合之說，不過昨日突然傳出Bernice「被私有化」的消息，皆因「建時地產」創辦人施家殷在社交網上載一張與Bernice及Calvin的合照，並爆料：「紅粉菲菲（緋緋）的臉色，出賣了我們並無遵守『四人限醉令』，因要搶先祝賀廖碧兒與她未婚夫，中秋花好月圓，明年初拉埋天窗！」相中見Calvin飲到面紅紅，並輕輕搭着Bernice膊頭，狀甚親密。施家殷友人留言追問消息是否屬實，又問合照是否出自Pre-Wedding。

施家殷受訪時透露於中秋前夕與兩位主角飯敍，Bernice席上以「未婚夫」來介紹Calvin，期間他們把酒談歡：「個個都醉醉哋，Calvin提到下年3月結婚，碧兒都承認。」但不知何故，他受訪後不久刪除該爆料Post。

主動「報到」挽信心

其實Bernice今次復合相當低調，因為男友過往的戀愛史混亂，她擔心再次受到傷害，所以對婚期仍有保留。據知他們目前相當甜蜜，Calvin經常主動報告行蹤，較以往更關心她，亦表明態度想與她攜手走下去，並多次求婚，惟Bernice欲再觀察。記者昨日就「封盤」一事向Bernice求證，她沒承認也不否認，只笑說：「當晚喺餐廳撞到（施家殷）啫，唔係一齊食飯，大家禮貌上有影合照。同埋有飲少少，不過我冇醉，其他嘢就唔回應喇！」

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