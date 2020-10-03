生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 手上的工作都能順利完成，仔細想想將要做的事，以便作最佳的安排呢。

牛：→ 在最寂寞的時候，家人會在你的身邊，這就是給你最大的支持與鼓勵。

虎：→ 突發事件帶來混亂，工作比較混亂。非常時期用非常手段，可創新局面！

兔：↓ 人際關係運勢每下愈況，情況愈來愈不妙，小心成為眾人攻擊的目標。

龍：↓ 運勢回落，不但工作可能出現問題，就連身體也可能有毛病，宜多留意。

蛇：→ 如碰上了大問題，一時間難以解決，可向家庭中較成熟的成員尋找幫助。

馬：→ 今天心神有些恍惚，腦裏總是想東想西，走路時要特別小心，容易跌傷。

羊：↑ 今天非常適合構思未來，要好好組織自己的計劃和想法，爭取幸福呢！

猴：→ 能獨立處理事情是件好事，不過你似乎需要傾訴對象，以免太過孤獨。

雞：↓ 是日沖煞，一步也不能出錯，小心處理每一件事情的細節，免生事端。

狗：★ 金錢運勢大好，甚至可能有一筆橫財，彌補早前的消費，可喜可賀呢！

豬：↑ 情侶間不但減少爭執，工作走勢亦因有人際關係相助而有不錯的發展。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌