預測：下周大市，價位或具上調空間。

白羊：人氣稍佳，社交運亦見回升，團隊精神較強，合作及人際關係佳，公事進程回穩。

金牛：工作壓力不淺，但社交運佳，貴人助力較強，有助維持進度，或求職、轉職等。

雙子：感情及親子關係或較不穩，就旅遊或參與嗜好及宗教等事宜，宜注意溝通等情況。

巨蟹：戀愛運稍佳，但情緒略為不穩，已婚或同居朋友，處理日常家事等，宜多予耐性。

獅子：戀愛運佳，出門、公幹等，有利招引桃花，單身朋友宜善用，其他朋友宜多自律。

處女：體能回升，工作及正財運轉佳，有助爭取上位良機，開單、簽約等亦將較利好。

天秤：桃花運走旺，但人氣欠佳，較易招惹人事等問題，單身朋友低調行事，勝算較高。

天蠍：情緒及家庭運回穩，家居生活愜意，親子及感情關係將較和順，宜多作家庭聚會。

人馬：辭令及思考力佳，合作及人際關係將甚理想，理財能力回升，利投資及改善財務。

山羊：事業運持續不穩，但正財運持續較佳，開單、求職、轉職及謀事等，宜積極行事。

水瓶：人氣及精神轉佳，財運回升，有助改善及增進財政狀況，利投資及重整財務等。

雙魚：精神士氣回升，社交及桃花運較佳，但人事問題持續較頻，宜多包容，將更和諧。