逾10年冇喺幕前演出！齊芷瑤孖仔女同台拉小提琴

堪輿學家陳子才太太齊芷瑤（Iris）婚後專心相夫教子，培育一對仔女陳司隽（Elvis）與陳詩趐（Mavis）成才，兩兄妹都對音樂充滿熱誠。日前Iris孖一對仔女及舞台藝術團登上舞台表演，她直言已逾十年未有參與幕前演出：「如果是這麼大型的演出活動，我都十多年沒有上台了，這次算是正式第一次跟Elvis和 Mavis兩個一起，還是拉小提琴。我現在都有抽時間練練小提琴，上台演出對我來說還是不太緊張，因為我還是很享受在台上的感覺！」

又指過去十幾年曾為子女放棄不少演出機會：「在這十多年中間，有導演讓我抽點時間客串一下或者參與演出，不過之前因為公司和自己的培訓學校的事情實在太忙，後來又有兩個小朋友，所以都婉拒了。這次也是藝術團負責人的邀請，希望支持我們在上海的香港的下一代！」

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