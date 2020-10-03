6月出巡虎背熊腰　濱崎步變醜搵奶粉錢

去年11月未婚秘密誕子的日本天后濱崎步，趁住昨日42歲牛一的網上演唱會結束後，在官方收費歌迷會報喜，宣布再度懷孕：「現在已有第二個天使在我肚內，會用盡心思去養育他，也期待即將到來的大家庭生活。」 據知情者透露步姐現正懷孕4個月，預產期在明年春天。雖然她沒有公開精主身份，但據知第二胎經手人同樣是其大仔生父、細她20歲的舞蹈員男友荒木駿平。

步姐產後不足一年再宣布有喜，歌迷紛紛向偶像送上祝福。步姐早前因疫情取消多場巡迴演唱會，令她在家抗疫期間，密密造人成功。有雜誌公開步姐於6月底外出時的相片，當日步姐穿上黑色吊帶長裙及平底涼鞋，不但手臂粗壯、虎背熊腰，腰間更凸出一截肥肉，相信當時她已有喜。由於當時正下着微雨，有穿黑衣的男職員為步姐撐傘，小心奕奕讓她上車。

再做高齡產婦的步姐，昨日完成昨日網上騷後便要安胎待產，相信將有一段時間未能舉行大型演唱會。她最近便與搞笑藝人組合野性爆彈Cookie(川島邦裕)合作推出一系列精品，步姐為搵奶粉錢，不介意變醜自毁靚樣，母愛認真偉大！