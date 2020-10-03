【玄之又玄】揀男友要以貌取人？

對於感情生活未有着落嘅女仔嚟講，梗係想搵番個好男友陪自己，但講到點樣揀男友，人人準則都唔同，有人話最緊要有米，免得變咗貧賤夫妻百事哀，又有人話內在美、錫自己先係重點，最怕靚仔冇本心，之但係好多女生始終都係以貌取人。其實一個男仔係咪可以付託終身，真係有需要睇吓個樣生成點。趁住今日係National Boyfriend Day，分享幾個揀男友要避忌嘅面相特徵，姊妹們要留意喇！

特徵1：八字眉

即眉頭向上嘅男人，天生桃花甚重，擅長利用感情騙財騙色，若再加上「八字眼」，眉、眼相襯，更加係正宗嘅情場騙子，感情用事或單身寂寞嘅女士最容易成為佢哋嘅獵物。

特徵2：猶太鼻

即鼻樑拱起，鼻頭下垂呈勾狀，屬貪心相格，鍾意將別人嘅東西據為己有，包括錢財、伴侶等。相反，鼻樑筆直、準頭多肉圓大的人，為人忠厚老實，作為情人絕對信得過。

特徵3：一字唇

嘴唇在相學上代表愛情，唇厚重情義，唇薄情亦薄，上、下唇皆薄如「一」字嘅人，一點也不重視愛情，話變就變，十居其九係負心漢，所以揀情人揀唇厚者包無撞板，專一得來為人亦敦厚。

特徵4：面皮薄

面皮薄如紙，無甚肉地，又或者眼眉枯黃且稀少疏落，均是功利主義者，只着重利害關係，無論對家人或朋友都係利字行頭。總之當身邊嘅人失去利用價值時，就會置諸不理，甚至出賣對方。相反，面多肉、眉毛烏黑濃密、柔順有致者，則是重情重義之人。