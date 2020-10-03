與高海寧閨房樂　馬國明噴香水調情噴埋「小明」

「視帝」馬國明一向「貼地」，在新劇《師9特工》繼續飾演草根角色扮演賣菜佬，他說：「自己都鍾意做貼地角色，觀眾會覺得接近啲有親切感。最舒服係開工，啲衫、化妝、髮型都唔使執到咁正。」不過亦樂於演繹專業人士角色，因為演員會在每個角色中都尋找到樂趣。

談及與高海寧飾演夫婦，劇中，二人有不少親密戲，其實畫面出現幾十秒，他們都要花很多時間拍攝，當中還有NG鏡頭。有一場講述穿上睡衣的馬國明在睡房內噴香水，噴完身竟然拉開褲頭噴「小明」，「老婆」高海寧入房後即爆笑，連對白都講不到，還爆肚：「我見到佢噴……哈哈哈！」

另外有一幕場是高海寧隔住廁所門講對白：「有啲咩一陣再講好唔好？」馬國明即衝動謂：「唔得，依家講清楚！」仲搞到度門都爛埋，成個錄影廠都嘩嘩聲！

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