網上課程　4歲開始最有效？

「坦白講，過去網上課程在香港是相對落後，但經過這一年的學習，不少家長都開始了解網上教學的優點。」Kelly's Education創辦人Ken表示，很多家長都想知道小朋友的學習進度，但在傳統補習社，家長總不能到補習社觀察上堂情況，他說：「網上學習有一個好處，家長可以翻看足本錄影，在不搔擾的情況下觀察上課狀況，藉此了解老師的質素和課程細節。此外，礙於成本限制，很少補習社會邀請外國專家來港，但透過網上課程，家長就能夠以一個可接受的價格，讓小朋友獲取世界各地的不同資源。」

根據統計，小朋友在網上的專注力大約是20至30分鐘，當中4至8歲的小朋友，就最能接受不同類型的學習模式，Ken解釋：「以我們的經驗和觀察，4至8歲的小朋友較喜歡向母語人士學習，他們的學習系統與年長小朋友不同，相對善於吸收和消化。以Kelly's Education的母語沉浸式教學系統為例，老師會用母語教授語言，而4至8歲的小朋友則較快接受這種模式，甚至有約8成小朋友，即使在首天十分害羞，數天後已經可以和老師流利溝通。」

每間補習社，都總個別小朋友十分好動，Ken認為除了是因為課堂沉悶，也可能是該學生的水平太高，「就算是同一個年紀，小朋友的語言能力也有分別，如果勉強要他們一同學習，程度較低的可能會比較辛苦，而程度高的則會較悶，所以我們會要求同學完成水平測試，了解到他們的語言能力後，再尋找合適的老師、課程和教授方式。值得一提的是，小朋友上堂不能太過刻板，過度沉悶的畫面很快會令他們厭倦，而坊間的軟件則很少專為小朋友而設的設計，所以我們採用了一個相對兒童化的系統，不單有色彩繽紛的介面，小朋友答對問題更會有獎盃獎勵，希望營造一個適合小朋友學習的環境。」