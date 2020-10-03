容祖兒獲頒十大傑出青年：秉承恩師推動廣東歌

英皇歌手容祖兒獲頒發「十大傑出青年」，疫情關係透過視像通話分享得獎感受。祖兒謙虛表示：「很榮幸得到這個榮譽，是音樂賦予我的生命更多意義，最想將獎項與歌迷分享，因他們陪伴我共同成長，經歷高低起跌，還有所有支持我的人，包括：屋企人、公司老闆楊受成博士、同事、朋友，他們一直對我不離不棄，能夠得到音樂以外這麼有分量的獎，很受鼓舞，代表一個新的里程碑、新的動力。申請傑青的過程亦給了自己一個機會回望過去，雖然自己仍有很多不足，但會更有使命感，堅守初心，堅持夢想，堅信憑着不斷努力，繼續為身邊人、為社會傳播正能量、發光發熱。」她表示現時最想用自己的能力，去推動廣東歌：「秉承恩師（羅文）推動廣東歌，去幫有心唱廣東歌的歌手。」

出身基層的祖兒自小喜歡唱歌，1999年正式出道之前，曾幾經波折，不被外界看好，前途渺茫，之後20年的音樂道路，她一直秉持一個信念就是比其他人更拚搏、努力、堅持及不斷突破自己，創造了許多大家耳熟能詳的佳作陪伴一代人成長，她的努力和成績是大家有目共睹。

雖然在樂壇上已得到不少獎項，但她表示格外珍惜傑青這個意義重大的獎，因為這麼多年來，大家較為熟悉在鎂光燈下的容祖兒，這次她可以用自身經歷讓大家認識鎂光燈之外的自己，其實跟很多香港人一樣，是屋邨長大的普通人，只是幸運地找到自己的興趣，為追夢而努力。儘管天分有所不足，但她從來都努力提升自己，改變自己。在過往多年參與近千次公益活動的過程中，她接觸過很多小朋友，意識到他們的世界很單純，快樂亦很簡單，有些因為家庭條件問題有時會缺乏機會拓闊接觸面而減少了生活的色彩，而祖兒覺得每個兒童都應該有機會享受快樂，和做自己有興趣的事，所以祖兒就很想集中精力去支持這班小朋友。於是在2015年她成立了「容祖兒慈善基金」，希望更多基層的小朋友有機會找尋夢想方向，有一日都能有所成就。疫情期間，祖兒攜同慈善基金會積極籌款捐贈予有需要的學童，探訪基層，並積極參與抗疫慈善義演等活動。