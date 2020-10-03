高質工作坊　假日不愁無節目

近日雖然疫情緩和，但仍不適宜離港去旅行，相信許多人每逢周末都苦惱到哪兒玩樂，其實本市處處提供不少高質素的工作坊、玩樂區，不但可以消磨時間，還可以學習到新知識、發掘愛好，最重要是大人細路各有娛樂，即使在疫情期間亦不愁無節目呢！

金箔作材料 打造手提袋

有否想過可以把金箔應用在牛仔布料、打造獨一無二的專屬手提袋？K11將於10月10日推出金箔 × 牛仔布手袋工作坊的網上課程，參加者從中可以學習如何利用金箔這種奢華的物料，設計出時尚感十足的牛仔布袋，為日常造型增添藝術氣息。

各式工作坊 體驗新嘗試

有說疫情下不如去學習，擴闊知識領域，本地文創品牌 Trial and Error Lab 由10月5日至11月1日舉辦的Trial and Error Fest 2020，將推出一系列工作坊，包括不正常造字記、不正常情書自習班、靜心日常---體驗、工藝實驗室、花傷.花鑲 香薰花草滾珠瓶 × 植物拓印體驗，讓大家可從文化領域及手作工藝中，體驗不一樣的嘗試。

玩樂中學習 汲科學知識

生活的體驗是最佳的學習方式，為了讓小朋友在生活中培養對科學及藝術的興趣，沙田新城市廣場的「New Town Kidz Academy」親子學堂由即日起開放閱讀閣及數碼互動區，讓大人細路都可來一趟太空探索之旅，藉以吸取科學與創意知識。