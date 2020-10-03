寸胡蓓蔚扮恩愛　單立文自爆深圳藏「小三」

藝人單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）由拍拖到結婚，一直予人模範情侶的感覺，但原來兩年前，有相士曾批單立文若無仔女，今年將有小三！單立文接受東網專訪時笑言老婆胡蓓蔚對此「驚到瀨屎」，還契了小朋友，希望化解。

問現在有沒有被老婆全天候監控？單立文竟自爆十多年前已有「小三」：「我十幾年前已經同佢講我有『小三』叫佩恩，呢個『小三』喺我哋兩公婆中間已經好多年，住喺深圳福田區嘅，當然只係虛擬唔係真，只係用嚟威脅下佢，等佢唔好咁鬆懈，（老婆有乜嘢反應？）佢有時會叫我搵佢，有時會呷醋，真係做到足（交足戲），唔係點玩到咁多年。」

兩公婆除咗乜都玩一餐外，「互窒」也是「家常便飯」，早前，單立文因看錯通告，胡蓓蔚即把屋企預備好的晚餐帶到片場給他享用，全程網上直擊，不少網友大讚豹嫂是好老婆，但原來在單立文眼裏卻是另一回事，窒爆豹嫂：「佢呢啲牌面嘢梗係做足，好明顯係攻心計，一Cut機嗰下啲面口不知幾難睇，煮飯畀老公食係天經地義，喺社交網拍晒Story咁，係咪有心造作先？！哈哈！」

講笑還講笑，單立文當然有稱讚豹嫂的地方，指她給了自己很大力量，否則，他沒有動力把《愛‧回家之開心速遞》「熊樹仁」這個正能量角色演好，而該角色亦帶給他很多，幾乎晚晚都見到他，定必是該劇「爆騷王」之一，但他謙稱「一山還有一山高」，呂慧儀、周嘉洛才能稱得上「爆騷王」：「大家留意番，佢哋喺呢個劇嘅線係最多，周嘉洛除咗熊家，仲有補習社、酒吧、大學嘅戲份，雖然我都唔弱，但唔夠佢哋強。」

既然搵唔少，可有奬勵自己或者氹老婆？，單立文：「佢（豹嫂）耐唔耐就會提醒我想買啲乜，呢啲嘢佢好明確，唔使我特登諗，畀舊錢出嚟就得。（最貴嘅禮物係？）有送架跑車仔畀佢，不過，佢都有送番架車畀我嘅。」

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