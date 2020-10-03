唔除底拍三級片女拍檔安心　單立文再扮候賽因顯「霸戲」

藝人單立文（豹哥）由音樂人殺入影壇，再由影壇走入電視台，單立文都可算係百變藝人，回顧拍電影的日子，觀眾最難忘當然是《賭俠》入面嘅侯賽因。單立文在接受東網專訪時就以熊樹仁的造型、侯賽因的奸爆表情，重演經典一幕：「想偷我雞？！」跟住…露出深不可測的奸笑，事隔多年依然入型入格！

談到這部經典電影，單立文笑言當年見識了影壇紅人周星馳同導演王晶完美的相處之道：「當時現場都有幾多衝擊，一路拍就一路撞橋，當時星爺（周星馳）同晶哥（王晶）有好多火花，星爺邊拍邊有一啲建議，晶哥會盡量滿足，好自由，我當時好彩做細嘅，少埋身戲，唔需要擔心劇本改變而跟唔上，只需喺旁邊觀摩下，不過，拍嘅時候，都冇諗過嗰場『想偷我雞，冇咁易！』會成為咗經典，都幾開心。」

除了侯賽因外，當然不能不提已被封為「專業戶」的西門慶，單立文直言是誤打誤撞去拍：「當時因為啱啱推行電影三級制冇幾耐，大家對於三級片嘅尺度都仲係摸索中，當年搵我拍戲嘅知名製片講廣東話又唔係好正，好多嘢我都唔係好聽得清楚，又妖魔、又特技，聽到一頭霧水，去到問服裝部我有乜嘢服裝，服裝部阿姐望一望我答：『你使乜服裝呀！冇喎！』哈哈，之後先知係乜嘢一回事，當然都照拍。」

有傳單立文堅守最後一道防線，死守唔除底褲？單立文：「係呀，點拍都唔除，如果除埋咪淪為A片之流，作為一個演員，能夠演到情慾嘅感覺，可以令觀眾信服就可以，冇理由會想睇我嘅八月十五啩，同埋我有底線，亦都可以令到女演員安心啲，觸碰嘅地方冇咁多。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc