單色設計　演繹極簡美學

以不同棒球帽款作主打的美國帽牌New Era，每季都有數之不盡的聯名系列無間斷推出，但合作單位大多數都是藝術家或潮流品牌居多，色彩設計及圖案都比較繽紛，對於追求簡約風格的時裝迷未必啱胃口。今回New Era就找來極簡主義的高級時裝品牌HELMUT LANG打造聯名系列，雖然Helmut Lang本人早已出走品牌多年（2005年離開同名品牌轉戰藝術雕塑），但HELMUT LANG早年極簡及現代主義的設計風格相信早已深深烙印於時裝迷心中。

HELMUT LANG x New Era聯名系列貫徹採用極簡中性設計，59FIFTY及9FORTY兩個帽款均以單色設計呈現。前者推出黑色及橄欖綠色，後者有海軍藍及凱莉綠（Kelly Green）選擇，分別於正面繡上與帽身同色的「HL」標誌及白色「HELMUT LANG FINEST HEADWEAR」字句點綴，將Less is More的理念發揮得淋漓盡致。