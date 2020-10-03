為女演員出頭！趙薇激氣：所有化妝品全是小男生代言

大陸女星趙薇身兼多職，早前被影到與一男子深夜買雪糕嘅佢，喺大陸綜藝節目《演員請就位》中擔任評審，講到「中年女演員」面對嘅困境時，趙薇就直接表示：「我覺得根本不是40+，現在是所有的女性演員，都有一種很難出頭的問題！」

佢仲愈講愈激動：「我那天看到那些廣告，所有女性的化妝品護膚品，睫毛膏粉底全是小男生在代言，我說，姑娘們都去哪了？」最後，趙薇笑住叫現場其他三位男導演：「都捧捧女演員好嗎？」爾冬陞隨即回應：「我拍很多了！」

節目播出後即時引起廣大關注，更登上熱搜第一位，超過3百萬次瀏覽，有網民留言：「因為粉絲都是女的，時代進不了，消費權掌握在女性手裏。」、「是因為追星群體絕大多數是女的！」、「因為男明星現在帶貨能力更強呀！」亦有人覺得：「女明星也有代言呀，投票權在自己手裏，不能自己不投票反而去怪其他努力投票的人吧……」

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