真人騷終於出街！黃貫中父女餅印樣　網民催生多胎

凍齡女神朱茵自2012年底為黃貫中誕下女兒黃鶯後，向來性格火爆嘅黃貫中收火轉型為慈父，兩年前更帶同女兒參加內地親子人真騷《想想辦法吧！爸爸》，有指片酬高達千萬，可惜節目因多種原因延遲至今個月才正式播出。

近日再掀起唔少討論，最令網民搶Fo嘅當然係黃鶯，大讚齊陰髮型可愛到爆，不過同時又感嘆黃鶯同黃貫中十足餅印，只遺傳爸爸嘅基因，反而唔似媽媽朱茵。網民藉此叫佢哋生多個：「別浪費了朱茵的基因！」不過大家又唔使咁心急，正所謂女大十八變，將來黃鶯可能愈大愈靚呢！

朱茵前日於社交網上載一家三口合照，慨嘆因工作關係，今年中秋未能與老公黃貫中及女兒黃鶯一同慶祝：「在這個人月兩團圓的日子，因為工作的關係和老公、寶貝女兒分隔兩地，不管有多遠，我們的心還是在一起，祝吃得飽飽的、穿得暖暖的，媽媽愛你們，中秋快樂。」

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